Lionel Abate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lionel Abate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lionel Abate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lionel Abate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lionel Abate 25 Eylül 2000 tarihinde Yaounde şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Lionel Abate Etoundi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lionel Abate Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Sandomierz futbol takımında oynamaktadır. Wisla Sandomierz takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lionel Abate'nin Wisla Sandomierz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lionel Abate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lionel Abate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lionel Abate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lionel Abate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Fortuna du Mfou

15 Şubat 2019 yılında MFK Vyskov

16 Şubat 2019 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2019 yılında MFK Vyskov

7 Ocak 2020 yılında Zarkovo

30 Haziran 2020 yılında MFK Vyskov

30 Ekim 2020 yılında Coton Sport FC

17 Ocak 2022 yılında Kuznia

1 Temmuz 2022 yılında Podbeskidzie II

30 Ağustos 2022 yılında Podbeskidzie

17 Şubat 2023 yılında Wisla Sand.

30 Haziran 2023 yılında Podbeskidzie

Lionel Abate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lionel Abate şuan Wisla Sandomierz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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