Lionel Abate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lionel Abate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lionel Abate kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lionel Abate ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lionel Abate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lionel Abate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lionel Abate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lionel Abate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lionel Abate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lionel Abate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lionel Abate 25 Eylül 2000 tarihinde Yaounde şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Lionel Abate Etoundi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lionel Abate Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Sandomierz futbol takımında oynamaktadır. Wisla Sandomierz takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lionel Abate'nin Wisla Sandomierz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lionel Abate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lionel Abate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Lionel Abate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lionel Abate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Fortuna du Mfou

15 Şubat 2019 yılında MFK Vyskov

16 Şubat 2019 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2019 yılında MFK Vyskov

7 Ocak 2020 yılında Zarkovo

30 Haziran 2020 yılında MFK Vyskov

30 Ekim 2020 yılında Coton Sport FC

17 Ocak 2022 yılında Kuznia

1 Temmuz 2022 yılında Podbeskidzie II

30 Ağustos 2022 yılında Podbeskidzie

17 Şubat 2023 yılında Wisla Sand.

30 Haziran 2023 yılında Podbeskidzie

Lionel Abate kimdir

Lionel Abate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lionel Abate şuan Wisla Sandomierz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lionel Abate nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartosz Rymaniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Rymaniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartosz Rymaniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Rymaniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Topuzov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Topuzov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Topuzov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Topuzov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Przemyslaw Stolc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Stolc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Przemyslaw Stolc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Stolc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi