Lionel Amou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lionel Amou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lionel Amou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lionel Amou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lionel Amou 24 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lionel Amou Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına - tarihinde katılmıştır. Lionel Amou'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lionel Amou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.facebook.com/lionel.amou.39/
Lionel Amou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lionel Amou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lionel Amou şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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