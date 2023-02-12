Lionel Laborda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lionel Laborda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lionel Laborda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lionel Laborda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lionel Laborda 3 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lionel Alejandro Nicolás Laborda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lionel Laborda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lionel Laborda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lionel Laborda'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lionel Laborda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lionel Laborda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lionel Laborda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lionel Laborda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Boca Juniors II

28 Ocak 2019 yılında Arsenal FC II

30 Haziran 2020 yılında Boca Juniors II

5 Ağu 2021 yılında Tigre

4 Ocak 2022 yılında CA San Telmo

Lionel Laborda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lionel Laborda şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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