Lionel Messi hangi takımda? Messi, ayrıldı mı?

Futbol dünyasının en çok gol atan ve en çok kupa kazanan isimlerinden Lionel Messi, çoğu futbolsever tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak adlandırılıyor. Futbol dünyasında bugüne kadar Cristiano Ronaldo ile olan çekişmesi, attığı goller ve kazandığı kupalarla konuşulan Messi, bu günlerde transfer dedikodularıyla ilgili spor basınını meşgul ediyor. Peki, Lionel Messi hangi takımda? Messi, Barcelona'dan ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

LİONEL MESSİ HANGİ TAKIMDA?

33 yaşındaki dünya yıldızı Lionel Messi, ülkesinin takımlarından Newell's Old Boys'ta futbol kariyerine başladı. Arjantin'de başlayan futbol hayatı, kısa sürede dünyanın en büyük takımlarından Barcelona ile kesişti. Yaklaşık 5 yıl boyunca Barcelona'nın alt yaş takımlarında forma giyen Arjantinli yıldız, 2005 yılında imzaladığı profesyonel sözleşme ile Katalan ekibinin vazgeçilmez ismi oldu.

Kariyeri boyunca başka takım değiştirmeyen yıldız oyuncu, hala Barcelona forması giyiyor.

LİONEL MESSİ BARCELONA'DAN AYRILDI MI?

Katalan ekibi Barcelona'da futbol kariyerini sürdüren Messi, bu sezonun en flaş skoru olan 8-2'lik Bayern Münih maçının ardından ayrılık dedikodularıyla futbol gündemini meşgul etmeye başlamıştı. Futbol dünyasında aylar boyunca Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı iddiaları konuşulurken, son günlerde yıldız oyuncunun menajerliğini yapan babası, Jorge Messi devreye girdi.

Barcelona Başkanı Josep Bartemou ile görüşmelerini sürdüren Jorge Messi, Arjantinli yıldızın takımda kalacağını belirtti. Buna göre, daha önce takımdan ayrılma isteğini dile getirdiği söylenen Messi, kararını değişti ve sözleşmesinin sonlanacağı 2021 yılına kadar Barcelona'da kalacağını belirtti.

Kariyeri boyunca 731 maçı bulunan Messi, 634 gol attı ve 285 asist yaptı.