Lionel Messi İspanyol basınına konuştu: Kötü günler geçirdim ama şu an iyiyim

Barcelona'da uzun yıllardır forma giyen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, bu yaz kötü günler geçirdiğini, ancak son dönemde daha iyi hissettiğini açıkladı. İspanyol basınına konuşan Messi, Barcelona'nın içerisinde bulunduğu konumu değerlendirerek her şey için savaşacağını dile getirdi.

İspanyol televizyon kanalı La Sexta'ya konuşan Messi, ''Yazın çok kötü zamanlar geçirdiğim doğru. Gerçek şu ki bugün iyiyim. Bugün iyiyim ve önümdeki her şey için ciddi bir şekilde savaşmak istiyorum, heyecanlıyım. Kulübün her anlamda zor bir dönemden geçtiğini biliyorum'' diye konuştu.

Yaz transfer döneminde transfer dedikodularıyla oldukça yıpranan Messi, bu dönemde kötü zamanlar geçirdiğini doğruladı. Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Messi'nin sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.

Bu sezon kötü günler geçiren Barcelona'da Lionel Messi şu ana kadar 17 resmi maça çıkıp 9 gol kaydetti ve 2 asist yaptı.