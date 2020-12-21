Eskişehir'de istilacı balık paniği! Görenler gözlerine inanamadı: Bu balıklar yürüyorKısıtlamalar etkisini gösteriyor, harita yeşile büründü: İşte renk değiştiren o ilçelerLionel Messi İspanyol basınına konuştu: Kötü günler geçirdim ama şu an iyiyimTwitter sesli sohbet özelliği Spaces'ı test etmeye başladıHakimlik savcılık sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 21 - 27 Aralık 2020Süper Lig devre arası ne zaman 2021? Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?İşsiz kalan turizm sektörü çalışanları tarım sektörüne yöneldiler!Samsunspor-Boluspor maçı CANLI İZLE LİNKİ
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Lionel Messi İspanyol basınına konuştu: Kötü günler geçirdim ama şu an iyiyim

Lionel Messi İspanyol basınına konuştu: Kötü günler geçirdim ama şu an iyiyim

Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, İspanyol medyasına konuştu. Yıldız oyuncu, yaz aylarında kötü günler geçirmesine rağmen şu an daha iyi hissettiğini belirtti.

Lionel Messi İspanyol basınına konuştu: Kötü günler geçirdim ama şu an iyiyim

Barcelona'da uzun yıllardır forma giyen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, bu yaz kötü günler geçirdiğini, ancak son dönemde daha iyi hissettiğini açıkladı. İspanyol basınına konuşan Messi, Barcelona'nın içerisinde bulunduğu konumu değerlendirerek her şey için savaşacağını dile getirdi. 

İspanyol televizyon kanalı La Sexta'ya konuşan Messi, ''Yazın çok kötü zamanlar geçirdiğim doğru. Gerçek şu ki bugün iyiyim. Bugün iyiyim ve önümdeki her şey için ciddi bir şekilde savaşmak istiyorum, heyecanlıyım. Kulübün her anlamda zor bir dönemden geçtiğini biliyorum'' diye konuştu.

Lionel Messi İspanyol basınına konuştu Kötü günler geçirdim ama şu an iyiyim

Yaz transfer döneminde transfer dedikodularıyla oldukça yıpranan Messi, bu dönemde kötü zamanlar geçirdiğini doğruladı. Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Messi'nin sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. 

Bu sezon kötü günler geçiren Barcelona'da Lionel Messi şu ana kadar 17 resmi maça çıkıp 9 gol kaydetti ve 2 asist yaptı.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT