Lionel Messi maç sonunda çıldırdı! Arkadaşları zor sakinleştirdi

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'in Bolivya'yı 2-1 yenmesinin ardından Lionel Messi ile Bolivya futbolcusu Marcelo Moreno arasında tartışma çıktı. Maç sonunda Marcelo, Messi'ye alaycı bir tavırla 2009'da Bolivya'nın Arjantin'i 6-1 yendiği maçı hatırlatınca ortam gerginleşti. O anlar böyle görüntülendi.