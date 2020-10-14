Lionel Messi maç sonunda çıldırdı! Arkadaşları zor sakinleştirdi
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'in Bolivya'yı 2-1 yenmesinin ardından Lionel Messi ile Bolivya futbolcusu Marcelo Moreno arasında tartışma çıktı. Maç sonunda Marcelo, Messi'ye alaycı bir tavırla 2009'da Bolivya'nın Arjantin'i 6-1 yendiği maçı hatırlatınca ortam gerginleşti. O anlar böyle görüntülendi.
Taksici ile çekici şoförü arasında yol verme kavgası kamerada!
Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşkları görüntülerle kesinleşti!
Işıklar yanıyor ne demek? sorusu yıllar önceki çekilen video da açıklandı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiciden korkunç intihar!
14 Ekim 2020 Çarşamba 13:16
Benzer Videolar