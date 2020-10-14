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  3. Lionel Messi maç sonunda çıldırdı! Arkadaşları zor sakinleştirdi

Lionel Messi maç sonunda çıldırdı! Arkadaşları zor sakinleştirdi

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'in Bolivya'yı 2-1 yenmesinin ardından Lionel Messi ile Bolivya futbolcusu Marcelo Moreno arasında tartışma çıktı. Maç sonunda Marcelo, Messi'ye alaycı bir tavırla 2009'da Bolivya'nın Arjantin'i 6-1 yendiği maçı hatırlatınca ortam gerginleşti. O anlar böyle görüntülendi.

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14 Ekim 2020 Çarşamba 13:16
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