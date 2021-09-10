Lionel Messi, Pele'nin gol rekorunu kırdı! Yıldız oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı

2022 Dünya Kupası Elemeleri devam ederken dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Lionel Messi'den de tarihi bir rekor daha geldi. Arjantin'in Bolivya ile karşılaştığı maçta ilk 11'de görev alan yıldız futbolcu attığı 3 golle takımına maçı kazandırırken, Pele'nin elinde bulundurduğu 'Uluslararası turnuvalarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu' oldu. Arjantinli yıldız bu golün ardından gözyaşlarını tutamadı.

REKORUN YENİ SAHİBİ

34 yaşındaki Lionel Messi, 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle ülkesine 3-0'lık galibiyeti getirirken, aynı zamanda Pele'nin rekorunu da kırdı. Milli formayla çıktığı 153 karşılaşmada 79 gol atan yıldız futbolcu , Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanının sahibi oldu. Kariyerinde 92 kez milli formayı giyen Pele ise, 77 gol atmıştı.

Lionel Messi ve Pele'yi 69 golle Brezilyalı yıldız Neymar takip ediyor.