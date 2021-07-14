Lionel Messi sözleşmesini uzattı! Yıldız oyuncu 5 yıl daha Barcelona'da oynayacak

Profesyonel kariyerine Barcelona'da başlayan ve o günden beri başka bir takıma transfer olmayan Messi'nin kulübüyle olan sözleşmesi bittikten sonra hangi takımda oynayacağı merak ediliyordu. Yıldız futbolcunun Barcelona'nın kötü gidişatından dolayı takımdan ayrılabileceği ifade ediliyordu. Ancak son bilgilere göre Lionel Messi, takımda kalmaya karar verdi.

MAAŞINDA YÜZDE ELLİ İNDİRİME GİTTİ

Lionel Messi, uzun süredir Barcelona ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyordu. Sport'un haberine göre uzun süren görüşmelerin sonucunda iki tarafın 5 yıllık yeni sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı, Messi'nin ise maaşında %50 indirime gitmeyi kabul ettiği ifade edildi.

YILLIK 35 MİLYON EURO KAZANACAK

Barcelona'daki önceki sözleşmesinde vergiler çıkarıldığında 70 milyon Euro kazanan Lionel Messi, 5 yıllık yeni sözleşmede yılda 35 milyon Euro kazanacak.

ARTIK EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU DEĞİL

Lionel Messi, Barcelona ile sözleşme uzatırken yaptığı %50'lik indirim sebebiyle artık dünyanın en çok kazanan futbolcusu konumunda bulunmayacak. Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, 36.8 milyon Euro'luk yıllık maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi olacak.

Messi'nin bireysel olarak ezeli rakibi Cristiano Ronaldo ise Juventus'tan yıllık 31 milyon Euro kazanıyor.

PSG DE İSTİYORDU

Barcelona'dan ayrılmasının gündemde olduğu dönemde Arjantinli futbolcuyla yakından ilgilenen Paris Saint-Germain, son dönemde yaşanan gelişmeler sonrasında bu isteğinden vazgeçti. 1 Temmuz'dan sonra Messi ile iletişime geçen PSG yönetimi, yıldız futbolcunun istekleri sonrası masadan kalkma kararı aldı.

SERBEST KALMA BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Haberde yer alan bilgiye göre yıldız oyuncunun sözleşmesinde, serbest kalma bedeli 350 milyon Euro olarak belirlendi.

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, profesyonel kariyeri boyunca formasını giydiği Barcelona ile 1 Temmuz'da kontrat süresinin dolmasının ardından 16 yıl sonra serbest oyuncu konumuna geldi.

Barcelona tarihinin en başarılı futbolcusu olan Messi, Katalan temsilcisinde 778 karşılaşmada 672 gole imza attı.