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Lionel Messi, yeni takımı için karar vermekte aceleci olmayacak

Dünyaca ünlü süper yıldız Lionel Messi'nin olası Barcelona'dan ayrılışı bu yaz gerçekleşebilir.

Lionel Messi, yeni takımı için karar vermekte aceleci olmayacak

Dünya futbolunun adeta markası haline gelen Arjantinli yıldız Lionel Messi, uzun yıllardır formasını giydiği Barcelona'dan bu yaz ayrılabilir. Bir süredir Barcelona yönetimi ile yaşadığı sıkıntılar ve Barcelona'nın içinde bulunduğu kötü mali tablo nedeniyle Messi için Katalan rüyası yakın zamanda sona erebilir. Ancak İspanya basınında yer alan habere göre, Barcelona ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Arjantinli yıldız, acele karar vermeyecek.

Paris Saint Germain ve Manchester City'nin ilgisi olduğu bilinen yıldız oyuncu, bu iki takım içinde ince eleyip sık dokuduktan sonra kararını verecek. 

İspanya basınındaki haberin detaylarında, Messi'nin Barcelona başkanlığına aday olan 3 isimle de henüz görüşmediğinin altı çizildi. Arjantinli yıldızın bu tutumunda ‘seçim kozu’ olmak istememesinin etkili olduğu ifade edildi. 

Barcelona formasıyla 756 resmi maçta 650 kez fileleri sarsan Lionel Messi, 285 de gol pası verdi.

Onur Çelik
Spor Editörü
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