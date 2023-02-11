Lionel Monti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lionel Monti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lionel Monti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lionel Monti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lionel Monti 7 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lionel Monti Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lionel Monti, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına - tarihinde katılmıştır. Lionel Monti'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lionel Monti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lionel Monti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lionel Monti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lionel Monti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lionel Monti şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.