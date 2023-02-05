Lionel Mpasi Nzau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lionel Mpasi Nzau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lionel Mpasi Nzau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lionel Mpasi Nzau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lionel Mpasi Nzau 1 Ağu 1994 tarihinde Meaux şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Kongo DC,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lionel M'Pasi N'Zau şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lionel Mpasi Nzau Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASR SPORT yapmaktadır. Lionel Mpasi Nzau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 11 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Lionel Mpasi Nzau'nin Rodez AF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lionel Mpasi Nzau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m__lio16/

Lionel Mpasi Nzau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lionel Mpasi Nzau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lionel Mpasi Nzau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lionel Mpasi Nzau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2012 yılında Toulouse B

1 Temmuz 2014 yılında Toulouse

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2016 yılında Rodez AF

Lionel Mpasi Nzau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lionel Mpasi Nzau şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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