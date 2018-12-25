Lionello Venturi’nin Resme Nasıl Bakılır adlı kitabı raflarda

Resim ve Ressamlar sanat tarihçisi Lionello Venturi'nin Giotto'dan Chagall'a pek çok ressamın eserlerinin ele alındığı adlı kitap raflardaki yerini aldı.

Resme bakmak konusunda yeni bir görme biçimi geliştiren, Rönesans resminin öncüsü Giotto di Bondone'den yirminci yüzyılın fantastik sanatının fikir babası sayılan Marc Chagall'a kadar pek çok ressamın eserlerinin ele alındığı Resme Nasıl Bakılır adlı kitap HayalPerest Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap Lionello Venturi'nin günceliğini halen koruyan metinleri arasında yer alıyor. Venturi, gelişim süreci içinde sanatın ve sanatı görme biçimlerinin geçirdiği evrimi yalın bir anlatım ve açıklamalı yorumlarıyla inceliyor.

Sanatın dinle ilişkisini ele alarak başlayan kitap, soyut ve fantastik sanatın öne çıktığı dönemlere kadar geçen süreçte izleyicinin resme bakışındaki değişime dair kapsamlı bilgiler veriyor. Metinde, sanatta fiziksel güzellik ve ahlaki güzellik kavramlarının nasıl yorumlandığı da anlatılıyor. Sanatla ilgilenen her okura hitap eden Resme Nasıl Bakılır? Giotto'dan Chagall'a Resim ve Ressamlar Rönesans-Modernizm ekseninde resim okuması yapmak isteyenler için nitelikli bir kılavuz olma niteliği taşıyor.

Kaynak: İHA