Lionnel Manga Tabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lionnel Manga Tabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lionnel Manga Tabi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lionnel Manga Tabi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lionnel Manga Tabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lionnel Manga Tabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lionnel Manga Tabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lionnel Manga Tabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lionnel Manga Tabi 21 Mart 1998 tarihinde doğmuştur.  Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Lionnel Glenn-Arthur Tabi Manga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lionnel Manga Tabi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lionnel Manga Tabi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lionnel Manga Tabi'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lionnel Manga Tabiboyu ve yaşı kaç

Lionnel Manga Tabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lionnel Manga Tabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Lionnel Manga Tabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lionnel Manga Tabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2018 yılında La Duchère B

1 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2021 yılında Hamm Benfica

23 Ağu 2022 yılında FC Bavois

Lionnel Manga Tabi kimdir

Lionnel Manga Tabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lionnel Manga Tabi şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Lionnel Manga Tabi nereli

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