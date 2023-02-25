Lipe Veloso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lipe Veloso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lipe Veloso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lipe Veloso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lipe Veloso 7 Nisan 1997 tarihinde Ribeirão Preto şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luiz Felipe Veloso Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lipe Veloso Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unzueta Sports yapmaktadır. Lipe Veloso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lipe Veloso'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lipe Veloso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lipevelosooficial/

Lipe Veloso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lipe Veloso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lipe Veloso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lipe Veloso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2017 yılında FC Tokyo

19 Şubat 2019 yılında PFC Lviv

31 Mart 2020 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2020 yılında PFC Lviv

4 Mart 2021 yılında Riga

1 Ağustos 2021 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2021 yılında Riga

1 Şubat 2022 yılında Torpedo Zhodino

Lipe Veloso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lipe Veloso şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Botafogo (5/2011–12/2011), Santos (4/2012–6/2013), Corinthians (7/2013–5/2015), Flamengo (5/2015–9/2015), Palmeiras (9/2015–1/2016)

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