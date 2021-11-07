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Lipit ne demek, TDK'ya göre Lipit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lipit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lipit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lipit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lipit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lipit ne demek, TDK'ya göre Lipit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lipit ne demek? Lipit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lipit kelimesi. Peki lipit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lipit nedir, lipit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LİPİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lipit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lipit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lipit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hayvan ve bitki dokularının eter, benzen, kloroform vb. yağ çözücülerinde eriyen bölümü

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