Lipozom ne demek, TDK'ya göre Lipozom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lipozom ne demek? Lipozom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lipozom kelimesi. Peki lipozom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lipozom nedir, lipozom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİPOZOM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lipozom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lipozom kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre lipozom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Biyolojik zarların özelliklerinin incelenmesi deneylerinde kullanılan, iki tabakalı lipitlerin yapay olarak oluşturduğu küresel yapı

