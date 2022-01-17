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Lipsos ne demek, TDK'ya göre Lipsos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lipsos kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lipsos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lipsos nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lipsos kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lipsos ne demek, TDK'ya göre Lipsos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lipsos ne demek? Lipsos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lipsos kelimesi. Peki lipsos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lipsos nedir, lipsos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LİPSOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lipsos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lipsos kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre lipsos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İskorpitgillerden, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda yaşayan, yüzgeçlerindeki dikenlerde yaralara sebep olan bir zehir bulunan, 40 santimetre uzunluğunda, eti çok beğenilen bir balık (Scorpaena porcus)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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