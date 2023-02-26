Liran Sardal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liran Sardal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liran Sardal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liran Sardal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liran Sardal 2 Temmuz 1994 tarihinde Kiryat Motzkin şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da לירן סרדל şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liran Sardal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Liran Sardal'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Liran Sardal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liran Sardal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liran Sardal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liran Sardal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hapoel Haifa

Liran Sardal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liran Sardal şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liran Sardal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Haifa

İsrail takımında 17 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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