Liridon Mulaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liridon Mulaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Liridon Mulaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Liridon Mulaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Liridon Mulaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liridon Mulaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liridon Mulaj

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liridon Mulaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liridon Mulaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liridon Mulaj 4 Ocak 1999 tarihinde Biel-Bienne şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liridon Mulaj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Liridon Mulaj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Liridon Mulaj'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Liridon Mulajboyu ve yaşı kaç

Liridon Mulaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liridon Mulaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Liridon Mulaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liridon Mulaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2013 yılında Xamax Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında BEJUNE U18

29 Ekim 2016 yılında Neuchâtel Xamax

13 Ocak 2019 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2019 yılında Neuchâtel Xamax

28 Ağu 2020 yılında SC Kriens

19 Ağu 2022 yılında Stade-Lausanne

Liridon Mulaj kimdir

Liridon Mulaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liridon Mulaj şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Biel-Bienne Seeland Jugend (2008-2013), Neuchâtel Xamax FCS (2013-)

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Liridon Mulaj nereli

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