Lirik Vishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lirik Vishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lirik Vishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lirik Vishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lirik Vishi 13 Haziran 2001 tarihinde Langenthal BE şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lirik Vishi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Heusler Werthmüller Heitz yapmaktadır. Lirik Vishi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lirik Vishi'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lirik Vishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lirik Vishi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lirik Vishi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lirik Vishi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel U21

9 Ağu 2022 yılında Yverdon Sport

Lirik Vishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lirik Vishi şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Lirik Vishi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 23 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.