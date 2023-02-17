Lirim Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lirim Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lirim Hoxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lirim Hoxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lirim Hoxha 4 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kosova,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lirim Hoxha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROYAL yapmaktadır. Lirim Hoxha, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lirim Hoxha'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lirim Hoxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lirim Hoxha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lirim Hoxha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lirim Hoxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında St. Kickers U17

1 Temmuz 2019 yılında St. Kickers U19

1 Temmuz 2021 yılında Stuttg. Kickers

1 Temmuz 2022 yılında SGV Freiberg

3 Şubat 2023 yılında SC YF Juventus

Lirim Hoxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lirim Hoxha şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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