Lirim Kastrati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lirim Kastrati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lirim Kastrati kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lirim Kastrati ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lirim Kastrati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lirim Kastrati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lirim Kastrati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lirim Kastrati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lirim Kastrati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lirim Kastrati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lirim Kastrati 16 Ocak 1999 tarihinde Ogošte / Hogosht şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Lirim Kastrati şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lirim Kastrati Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lirim Kastrati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lirim Kastrati'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lirim Kastrati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lirim Kastrati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lirim Kastrati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lirim Kastrati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2015 yılında Shkëndija U19

11 Ağustos 2017 yılında Lokomotiva U19

8 Ocak 2018 yılında NK Lokomotiva

16 Şubat 2020 yılında Dinamo Zagreb

17 Şubat 2020 yılında NK Lokomotiva

5 Ağustos 2020 yılında Dinamo Zagreb

1 Eylül 2021 yılında Legia Varşova

30 Ağustos 2022 yılında Fehérvár

Lirim Kastrati kimdir

Lirim Kastrati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lirim Kastrati şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Dardana (–2013), KF Shkëndija Tiranë (2013–2017), Lokomotiva Zagreb (2017–2018)

Lirim Kastrati Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova takımında 21 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Kosova U19 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lirim Kastrati nereli

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