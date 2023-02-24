Lirim Kastrati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lirim Kastrati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lirim Kastrati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lirim Kastrati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lirim Kastrati 2 Şubat 1999 tarihinde Turjakë, Malishevë şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lirim Kastrati Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lirim Kastrati, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 7 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Lirim Kastrati'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lirim Kastrati Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lirim_kastrati_/

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Lirim Kastrati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lirim Kastrati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Lirim Kastrati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lirim Kastrati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Roma U17

1 Temmuz 2016 yılında Roma A19

25 Temmuz 2018 yılında Bologna U19

7 Ağustos 2020 yılında Újpest FC

Lirim Kastrati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lirim Kastrati şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lirim Kastrati Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

San Paolo Padova (?–2013), AS Roma (2013–2018), Bologna FC (2018–2020)

Kosova takımında 5 numaralı formasıyla 9 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U19 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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