Lirim Qamili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lirim Qamili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lirim Qamili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lirim Qamili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lirim Qamili 4 Haziran 1998 tarihinde Glostrup şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arnavutluk,Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lirim Qamili Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic SG yapmaktadır. Lirim Qamili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lirim Qamili'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lirim Qamili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lirim Qamili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lirim Qamili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lirim Qamili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hvidovre IF U19

1 Temmuz 2017 yılında Hvidovre

10 Eylül 2020 yılında AC Horsens

1 Ocak 2023 yılında Hvidovre

Lirim Qamili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lirim Qamili şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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