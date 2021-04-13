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Lisa isminin anlamı nedir, Lisa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Lisa isminin anlamı; kutlu, bereketli kadın demektir. Bu içeriğimizde Lisa isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Lisa isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Lisa isminin anlamı nedir, Lisa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Lisa isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Lisa ismi ne demek, Lisa ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Lisa isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Lisa İsminin anlamı nedir? TDK Lisa anlamı:

TDK'da Lisa isminin anlamı kullanılmamaktadır.

Lisa İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Lisa ismi geçmemektedir.

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Lisa isminin kökeni:

Lisa ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Lisa isminde 201 kişi vardır.

Lisa isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Lisa isminin rengi:

Alizarin

Lisa ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Lisa isminin Harf Analizi Nedir ?

Lisa ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

Lisa isminin Numerolojisi Kaçtır?

Lisa ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L : 15

İ : 12

S : 22

A : 1

= 50 Lisa İsminin Numeroloji Toplamı 50’dir.

Lisa ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Lisa isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Lisa isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

L: 3   İ: 9   S: 1   A: 1 = 14

1 4 = 5 Kader sayısıdır

Lisa isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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