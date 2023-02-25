Lisandro Alzugaray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisandro Alzugaray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lisandro Alzugaray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lisandro Alzugaray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lisandro Alzugaray 17 Nisan 1990 tarihinde Viale şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lisandro Alzugaray Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lisandro Alzugaray, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lisandro Alzugaray'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lisandro Alzugaray Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lisandro Alzugaray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lisandro Alzugaray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lisandro Alzugaray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Paraná

17 Ocak 2017 yılında GV San José

4 Eylül 2017 yılında Chaco For Ever

9 Ağustos 2018 yılında Newell's

14 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

5 Temmuz 2020 yılında SD Aucas

4 Ocak 2021 yılında Uni. Católica

1 Ağustos 2022 yılında Al-Ahli SFC

8 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2023 yılında LDU Quito

Lisandro Alzugaray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lisandro Alzugaray şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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