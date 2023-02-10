Lisandro Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisandro Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lisandro Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lisandro Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lisandro Lopez 2 Mart 1983 tarihinde Rafael Obligado şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lisandro Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Lisandro Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lisandro Lopez'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lisandro Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lisandro Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 23.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lisandro Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lisandro Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Racing Club

1 Temmuz 2005 yılında FC Porto

7 Temmuz 2009 yılında Olimpik Lyon

9 Ağu 2013 yılında Al-Gharafa SC

21 Şubat 2015 yılında Internacional

1 Ocak 2016 yılında Racing Club

25 Ocak 2021 yılında Atlanta

18 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Racing Club

1 Ocak 2022 yılında Sarmiento Junin

Lisandro Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lisandro Lopez şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lisandro Lopez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Newbery de Rojas

Arjantin takımında 19 numaralı formasıyla 10 Mart 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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