Lisandro Magallan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisandro Magallan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lisandro Magallan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lisandro Magallan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lisandro Magallan 27 Eylül 1993 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lisandro Magallan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Lisandro Magallan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lisandro Magallan'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lisandro Magallan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/licha.magallan/

Lisandro Magallan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lisandro Magallan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lisandro Magallan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lisandro Magallan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Gimnasia

25 Temmuz 2012 yılında Boca Juniors

26 Temmuz 2013 yılında Rosario Central

30 Haziran 2014 yılında Boca Juniors

3 Şubat 2016 yılında Defensa

30 Haziran 2016 yılında Boca Juniors

1 Ocak 2019 yılında Ajax

2 Eylül 2019 yılında Alavés

20 Temmuz 2020 yılında Ajax

3 Eylül 2020 yılında Crotone

30 Haziran 2021 yılında Ajax

31 Ağu 2021 yılında RSC Anderlecht

30 Haziran 2022 yılında Ajax

5 Ocak 2023 yılında Elche CF

Lisandro Magallan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lisandro Magallan şuan Elche CF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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