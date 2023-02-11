Lisandro Mitre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisandro Mitre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lisandro Mitre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lisandro Mitre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lisandro Mitre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisandro Mitre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lisandro Mitre

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lisandro Mitre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lisandro Mitre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lisandro Mitre 18 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lisandro Nicolás Mariano Mitre şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lisandro Mitre Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ÉNDOXO Sports Football Agency yapmaktadır. Lisandro Mitre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lisandro Mitre'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lisandro Mitreboyu ve yaşı kaç

Lisandro Mitre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lisandro Mitre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Lisandro Mitre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lisandro Mitre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Lugano

1 Temmuz 2017 yılında A d Quilmes

1 Temmuz 2018 yılında Dock Sud

1 Temmuz 2019 yılında CSCD Lafererre

1 Ocak 2022 yılında Sarmiento (R)

1 Ocak 2023 yılında All Boys

Lisandro Mitre kimdir

Lisandro Mitre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lisandro Mitre şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lisandro Mitre nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Nicolas Mazzola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Mazzola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Mazzola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Mazzola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Pablo Krilanovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Krilanovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Pablo Krilanovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Krilanovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Bizans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Bizans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Bizans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Bizans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli açıklama: "O bölge büyük depremler üretebilir..."
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli açıklama: "O bölge büyük depremler üretebilir..."
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Deprem sonrası korkunç olay! Kahramanmaraş'ta dağ yanıyor!
Deprem sonrası korkunç olay! Kahramanmaraş'ta dağ yanıyor!
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?