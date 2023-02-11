Lisandro Mitre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisandro Mitre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lisandro Mitre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lisandro Mitre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lisandro Mitre 18 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lisandro Nicolás Mariano Mitre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lisandro Mitre Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ÉNDOXO Sports Football Agency yapmaktadır. Lisandro Mitre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lisandro Mitre'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lisandro Mitre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lisandro Mitre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lisandro Mitre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lisandro Mitre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Lugano

1 Temmuz 2017 yılında A d Quilmes

1 Temmuz 2018 yılında Dock Sud

1 Temmuz 2019 yılında CSCD Lafererre

1 Ocak 2022 yılında Sarmiento (R)

1 Ocak 2023 yılında All Boys

Lisandro Mitre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lisandro Mitre şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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