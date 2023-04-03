Lisandro Montenegro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisandro Montenegro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lisandro Montenegro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lisandro Montenegro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lisandro Montenegro 27 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lisandro Sebastián Montenegro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lisandro Montenegro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lisandro Montenegro, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys II futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lisandro Montenegro'nin CA Newell's Old Boys II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lisandro Montenegro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lisandro Montenegro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2022 yılında Newell's U20

1 Temmuz 2022 yılında Newell's II

Lisandro Montenegro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lisandro Montenegro şuan CA Newell's Old Boys II takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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