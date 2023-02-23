Lisandro Semedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisandro Semedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lisandro Semedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lisandro Semedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lisandro Semedo 12 Mart 1996 tarihinde Setúbal şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Lisandro Pedro Varela Semedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lisandro Semedo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Sports Group yapmaktadır. Lisandro Semedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lisandro Semedo'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lisandro Semedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lisandro Semedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lisandro Semedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lisandro Semedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2011 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2013 yılında Sporting U19

15 Temmuz 2015 yılında Reading U21

30 Ağustos 2016 yılında AEZ Zakakiou

1 Temmuz 2017 yılında Apol. Limassol

2 Ağustos 2017 yılında Fortuna Sittard

30 Haziran 2018 yılında Apol. Limassol

1 Temmuz 2018 yılında Fortuna Sittard

1 Temmuz 2019 yılında OFI Girit

31 Temmuz 2020 yılında Fortuna Sittard

9 Temmuz 2022 yılında Radomiak

Lisandro Semedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lisandro Semedo şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lisandro Semedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GD Amarelos (2004-2005), Sporting CP (2005-2009)

Yeşil Burun Adaları takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 11 numaralı formasıyla 29 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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