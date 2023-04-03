Lisardo Antequera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisardo Antequera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lisardo Antequera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lisardo Antequera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lisardo Antequera 21 Ocak 2003 tarihinde Granada şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Lisardo Antequera Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lisardo Antequera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRH Football Agency yapmaktadır. Lisardo Antequera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lisardo Antequera'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lisardo Antequera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lisardo Antequera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lisardo Antequera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lisardo Antequera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2021 yılında Real Madrid U19

1 Ocak 2022 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2022 yılında RCD Espanyol B

Lisardo Antequera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lisardo Antequera şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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