Lisardo Do Campo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisardo Do Campo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lisardo Do Campo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lisardo Do Campo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lisardo Do Campo 16 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lisardo Do Campo Irrazabal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lisardo Do Campo Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lisardo Do Campo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Lisardo Do Campo'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lisardo Do Campo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lisardo Do Campo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lisardo Do Campo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lisardo Do Campo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Racing (Cba)

Lisardo Do Campo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lisardo Do Campo şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.