Lise 1. nakil tercih başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 1. nakil başvuru ekranı e okul

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Kılavuzda nakil boş kontenjanları ve lise nakil puanları hakkında da bilgiye yer verildi. Peki Lise 1. nakil tercih başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte MEB 1. nakil başvuru ekranı e okul...

LİSE 1. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 26- 30 Temmuz tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos 2021 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek.

9-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

2021 LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MEB 1. NAKİL BAŞVURU EKRANI E-OKUL

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri için boş kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://eokulyd.meb.gov.tr/

Lise nakil boş kontenjanları 2021 | LGS nakil taban puanları 2021 | Sınavlı sınavsız nakil puanları

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