Binlerce öğrenci ortaokul ve lise sınavlarının akıbetini merak ediyor. Lise ve ortaokul sınavlarının yapılıp yapılmayacağı, nasıl yapılacağı hakkında son günlerde araştırmalar hızlandı. Peki Lise 2. sınavları ertelenecek mi 2021? Lise 2. dönem sınavları iptal mi 2021? MEB'den ortaokul ve lise sınavları hakkında açıklama geldi. İşte ortaokul ve lise sınavlarının tarihleri hakkında detaylı bilgiler...

LİSE 2. SINAVLARI ERTELENECEK Mİ 2021 ?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre lise sınavları 3 Mayıs'ta başlayacak. Lise son sınıf öğrencilerinin sınavları en geç 28 Mayıs'ta tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen bildiride yer alan bilgiye göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak gerçekleştirilecek.

LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI İPTAL Mİ 2021?

Lise sınavlarında herhangi bir iptal söz konusu değil. Sınavlar yukarıda belirtildiği tarihlerde uygulanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;



“Sizlere burada, ne yüz yüze eğitime başladığımızda duyduğumuz sevinci ne uzaktan eğitimi etkin bir şekilde sürdürebilmek için verdiğimiz çabayı ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de “Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz” derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkânı var. Bir milyon öğretmenin ve 18 milyon öğrencinin duygularını bir cümleye sığdıramıyoruz. Yine de deneyeceğim: Lütfen, ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım; hepimiz, hepimiz ve hepimiz...”