Lise atölyesinde uygulama dersinde patlama: 4 öğrenci yaralı (2)
Not: İlk haberimizde "Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi" olarak yazdığımız okulun adı, "Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak...
Not: İlk haberimizde "Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi" olarak yazdığımız okulun adı, "Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak düzeltilmiştir.
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ÖĞRENCİLERDEN 3'Ü TABURCU EDİLDİ
Kayseri'de Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde indüksiyon ocağında maden eritirken meydana gelen patlamada yaralanan 4 öğrenciden 3'ü, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Nisanur Horuz'un ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.
DHA
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