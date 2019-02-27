İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Lise atölyesinde uygulama dersinde patlama: 4 öğrenci yaralı (2)

Lise atölyesinde uygulama dersinde patlama: 4 öğrenci yaralı (2)

Not: İlk haberimizde "Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi" olarak yazdığımız okulun adı, "Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak...

Lise atölyesinde uygulama dersinde patlama: 4 öğrenci yaralı (2)

Not: İlk haberimizde "Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi" olarak yazdığımız okulun adı, "Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak düzeltilmiştir.

----------------------------

ÖĞRENCİLERDEN 3'Ü TABURCU EDİLDİ

Kayseri'de Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde indüksiyon ocağında maden eritirken meydana gelen patlamada yaralanan 4 öğrenciden 3'ü, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Nisanur Horuz'un ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.