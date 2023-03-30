Lise diploması olanlar hemen başvursun: İŞKUR özel güvenlik alımını başlattı: Yüksek maaş garantisi var

İŞKUR web sitesi, tüm iş arayanlar için ideal bir iş arama sitesi olarak hizmet sunuyor. İŞKUR, ne iş yaparsanız yapın tüm işverenler ve iş arayanları buluşturan noktadır. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

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Lise diploması olanlar hemen başvursun: İŞKUR özel güvenlik alımını başlattı: Yüksek maaş garantisi var

İŞKUR üzerinde yer alan iş ilanları vatandaşların derdine derman olmaya devam ediyor. İşte İşkur üzerinde yer alan güncel ilanlar…

İŞKUR LİSE MEZUNU ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ

İŞKUR özel güvenlik başvurularını almaya başladı. Lise, yüksek lisans ve lisansüstü olmak üzere tüm başvuruları almaya başladı.

özel güvenlik

İŞKUR LİSE MEZUNU ÖZEL GÜVENLİK ALIYOR MU?

Özel sektör de dahil olmak üzere devlet kurumları açıklamalarda bulunarak özel güvenlik başvurusunu kabul etmeye başladıklarını duyurdu.

İŞKUR üzerinden bu başvuruları yapabilmek için en az lise mezunu olmak gerekmektedir. lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar güvenlik iş başvurusunda bulunabilir. Başvururken silahlı ve silahsız olmak üzere iki seçenek vardır. Size uygun seçeneği seçerek uygulamayı tamamlayabilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR üzerinden yapılan bilgi güvenliği uygulamaları başlamıştır. Uygulamalar silahlı ve silahsız olmak üzere iki farklı pozisyonda sunulabilir. Başvuru şartlarından biri; kamu haklarından mahrum almamış olmasıdır. Yani kamu hakları elinden alınmamalıdır. Askerlik hizmeti tamamlanmış olmalıdır. Türkiye vatandaşı olması gerekmektedir.

Daha önce adli sicil kaydı bulunmamalıdır. Güvenlik kontrolünün sonucu pozitif olmalıdır. Ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, maluliyet gibi yardımlar almamış olmaları gerekir. Bu kurallara uyan özel güvenlik başvuru sahiplerinin başvuru yaptıklarında silahlı veya silahsız güvenlik kartına sahip olmaları gerekmektedir.

HANGİ İLLERDE ÖZEL GÜVENLİK ALIMI VAR?

Özel güvenlik başvurularının ilk görevlerinden biri de İŞKUR'un işsizlik geçmişidir. Alım olan iller arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Bursa, Manisa, Denizli, Edirne, Konya, Mersin, Eskişehir, Kocaeli, Adana, Kırşehir, Afyon, Aksaray ve Düzce bulunuyor.

Özel güvenlik başvurusunda bulunanlar internet üzerinden de İŞKUR'a başvurabilir, İŞKUR web sitesine giriş yaparak ve iş arama bölümüne özel güvenlik başvurusu yazarak başvuru yapmaya başlayabilirler. Ayrıca tercihe göre silahlı veya silahsız başvuru yapılabilir.

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