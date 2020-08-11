İstedikleri liseye yerleşebilmek için binlerce aday Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde de tercih sonuçlarını açıkladı. Bu kez sırada liseye kayıt dönemi var. 10 Ağustos ile 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında 1 nakil başvuruları alınıyor. Sonuçları ise yine Ağustos ayınd açıklanacak. İşte detaylar...

1. VE 2. NAKİL BAŞVURULARI

LGS'ye göre tercih yapan öğrencilerin tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler yerleştikleri liseye kayıt yapmak için gün sayıyor. Tercih sonucuna göre herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar da okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını gerçekleştirecek.

1 nakil başvuruları 10-14 Ağustos'ta yapılacak, başvuru sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak.

2. nakil başvuruları 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek, sonuçları ise 24 Ağustos'ta belli olacak.

Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecek. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

LİSE KAYIT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1.nakil sonuçları 17 Ağustos'ta ilan edilecek.

24 Ağustos 2020'de ise 2. nakil başvurularının sonuçları açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 14-26 Ağustos tarihinde alınacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2020-2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını duyurdu. Ancak pandemi nedeniyle tarihlerde bir değişiklik olabileceğinin de altını çizdi.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiyor. Anca genel itibariyle istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

İlköğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

OKUL TANITIM BİLGİLERİ, KAYIT VE NAKİL İŞLEMLERİ

Öğrenci ve velisi, okulların genel ve özel başvuru şartlarına dikkat ederek istek sırasına göre

farklı il ve ilçelerdeki okullar da dâhil olmak üzere okul türlerine göre okul tercihi yapabilecektir.

Okulların tanıtım bilgileri, okulların bağlı olduğu ilgili genel müdürlüklerin web sayfalarında yayımlanacak.

a) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri ile özel

program ve proje uygulayan Anadolu Liseleri (Tablo–1),

b) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı özel program ve proje uygulayan Anadolu İmam

Hatip Liseleri (Tablo–2),

c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinin

Anadolu Teknik Programları ve özel program ve proje uygulayan Meslekî ve Teknik

Anadolu Liseleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri (Tablo-3),

ç) Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okulların listesi de https://e­okul.meb.gov.tr internet

adresinden yayınlanacak.

MESLEKÎ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN DENİZCİLİK ALANINA, MÜLAKAT SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALACAK ALANLARA VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ ALIMI

Denizcilik Alanı

a) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı; denizcilik alanı bulunan okulları tercih

etmek isteyen öğrencilerin, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının “Gemiadamları ve Kılavuz

Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi”ne göre denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek

herhangi bir hastalığının bulunmadığını belgelendirmesi gerekmektedir. Bu nedenle, T.C.

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri adresinde yer alan “Gemiadamlarının Periyodik Tahlil ve Tetkiklerini Düzenlemeye Yetkili Sağlık Kuruluşları” başlığı altında bulunan yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine ve mesleğin yürütülmesine elverişli olduğunu belirten “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nun alınması şartları aranıyor.

b) Denizcilik alanı bulunan meslekî ve teknik Anadolu liselerini tercih edecek öğrencilerin

aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda tercih yapmaları gerekiyor.

i. Bu okullara kontenjan kadar yerleştirme yapıldıktan sonra aynı sayıda yedek kazanan

aday öğrenci belirlenecek.

ii. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklandığında; kontenjana

girebilenler “Asıl Kazanan Aday”, giremeyenler “Yedek Kazanan Aday” olarak ilan

edilecek.

iii. “Asıl Kazanan Aday”lar, “Gemiadamı Olur Sağlık Raporunu” 24 Ağustos 2020

tarihine kadar kayıt hakkı kazandıkları okul müdürlüğüne teslim edecekler.

iv. “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu süresi içinde teslim edemeyenlerin yerine yedek

listeden ilk adaydan başlayarak kontenjanlar dolana kadar alım yapılacaktır. Yedek

listedeki adaylar raporlarını, 21 Eylül 2020 tarihine kadar kayıt hakkı kazandıkları

okul müdürlüğüne teslim edecekler.

LGS KILAVUZU 2020

Mülakat Sınavıyla Öğrenci Alacak Özel Program ve Proje Uygulayan Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri

Merkezî sınav puanı ve mülakat ile öğrenci alan Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinin yiyecek

ve içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri alanlarını tercih edecek öğrencilerin

merkezî yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekir. Bu

okullara yapılacak yerleştirme işleminde kontenjanın 3 (üç) katı kadar aday mülakat sınavına

girmeye hak kazanacak. Mülakat Sınavına ilişkin usul ve esaslar ile sınav takvimi

Bakanlığımızca duyurulacak.

Meslekî Eğitim Merkezleri

a) Meslekî Eğitim Merkezlerinde ustalık/kalfalık programı ile diploma programı

uygulanmaktadır. Diploma programını tamamlayan öğrencilere Mesleki ve Teknik Anadolu

Lisesi diploması düzenlenecek.

b) Meslekî eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş

yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açık öğretim kurumlarına yönlendirilecek.

YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL?

a) Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak

devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu

bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-

27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar müracaat edecekler.

b) Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 28

Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecek.

c) Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 26-27

Ağustos 2020 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2020

tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

ç) İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim

gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2020 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaat

edecekler.