Lise'ye bu sene başlacak olanlar olanlar internette "Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2019? Lise kayıtları ne zaman bitiyor 2019?" sorularını araştırmaya başladı. Bizde sizler için bu merak edilenleri araştrdık. İşte 2019 lise kayıtları tarihi...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2019? NE ZAMAN BİTİYOR?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda iki dönem halinde alınıyor. LGS adayları yerleştirmeye esas birinci nakil tercih işlemleri dün sona erdi. Lise birinci nakil sonuçları 5 Ağustos’ta açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 5-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında da ikinci nakil dönemi başlıyor.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin yerleştirmeleri de yapılacak. Buna göre özel eğitime ihtiyacı olanların geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirilecek. Bu öğrenciler, 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il ve ilçelerdeki öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecek.

LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmekle birlikte genel olarak şu belgeler isteniyor:

1. Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)

2. İlköğretim Öğrenim Belgesi

3. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

4. Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

5. Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

6. 4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

ADRESE DAYALI KAYIT NASIL OLACAK?

2018’de TEOG yerine getirilen “Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere “Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi” üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

LİSE KAYITLARINDA ÖNEMLİ TARİHLER NELERDİR?

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ NASIL OLACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)