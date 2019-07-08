Lise müdürleri Erdek’te buluştu

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı İmam Hatip Lisesi müdürleri sene sonu değerlendirme toplantısı Erdek'te yapıldı.

Toplantıya Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretiminden sorumlu Şube Müdürü başkanlığında Balıkesir'de ki tüm Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürleri katıldı.

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz'ün de katıldığı toplantıda, Din Öğretiminden Sorumlu Şube Müdürü Fatih Aka tarafından yönetilen toplantıda önceki Şube Müdürü Mustafa Güleç'de hazır bulundu.

Gerçekleşen toplantıda okul müdürleri 2018-2019 Eğitim-öğretim yılında; Bengi Projeleri çalışmaları, Kalite Takip Sistemi çalışmaları, Pansiyon ve Devlet Parasız Yatılılık ile ilgili iş ve işlemler, Okul tanıtım faaliyetleri, Tercih Süreci ve Rehberlik çalışmaları, Mesleki tatbikat çalışmaları ve mesleki yarışmalar, Okulların genel iş ve işlemleri ile ilgili yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında kendi okulları ile ilgili bilgilendirme yaptılar. Yıl boyunca belirli aralıklarla ve farklı ilçelerde İmam Hatip Liselerinin ev sahipliğinde düzenlenen, yıllık planlama ve program çerçevesinde okulların başarısı için yapılan faaliyetler ve karşılaşılan sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmaların değerlendirildiği bir sonraki toplantının Eylül 2019 ayında Savaştepe İlçesinde yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA