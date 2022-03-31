Lise öğrencileri intihar eti! Şakalaşma sonrası canlarından oldular!

İddiaya göre Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Ticaret Meslek Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi olan E.K. (19) ve R.B. (17) teneffüs arasında şakalaşmak istedi. Bir erkek arkadaşını kızlar tuvaletine kilitleyen E.K., tuvalette olan kızların çığlığından sonra 'Resminizi çektim' diyerek şaka yapmak istedi. Fakat olay taciz iddiasına dönüp durum polise bildirildi.

Bunun ardından okuldan çıkıp evine giden E.K. babasının av tüfeğiyle kendini vurdu. E.K.'nın intiharı sonrası arkadaşının cenaze törenine katılan R.B. arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisinde bulunan Kır Bahçe Düğün Salonu'na gidip kendini astı. Okula giden öğrenciler R.B.'yi asılı halde buldu. Polise durumu ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede R.B.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir iddiaya göre, ilçede bir lise öğrencisinden de haber alınamadığı söylendi.