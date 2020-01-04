Lise öğrencileri kariyerlerini yaşayarak belirliyor

BİLECİK (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - Bilecik'te yürütülen proje ile ilde eğitim gören lise öğrencileri bir günlüğüne valilik başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarda bir günlerini geçirerek gelecekte seçecekleri meslekleri belirleme konusunda fikir sahibi oluyor.

Vali Bilal Şentürk'ün başlattığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje ile ildeki liselerde eğitim gören öğrenciler, kura ile belirlenerek Valilik, Kaymakamlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarda bir günlüğüne mesai harcıyor.

Sabah saatlerinde evlerinden makam araçları ve korumalarla alınan öğrenciler, kurumların işleyişini yakından takip ederek tüm toplantılara katılıyor.

Öğrencilerin kariyer belirlemesine yardımcı olan proje kapsamında 2019 Ocak ayından bu yana 85 lise öğrencisi farklı kurumlarda bir günlüğüne söz sahibi oldu.

Vali Bilal Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkili bir eğitim-öğretim sağlamak amacıyla, öğrencilerin bir günlük de olsa kamu kurumlarındaki işleyişi görmeleri için bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Öğrencilerin, kentteki kaymakamlık, il müdürlükleri ve çeşitli devlet dairelerinde bir gününü geçirdiğini anlatan Şentürk, şöyle konuştu:

"Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik'te, yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerinin bir parçası olarak gençlerimize, devletin ve resmi kurumların işleyişini gösteriyoruz. Gençlerimizin öz güvenlerini geliştirmek, onların kendilerini ifade etmelerine fırsat vermek için bu programı uyguluyoruz. Burada ayda bir gün, bir öğrencimiz, ildeki bir yöneticimizin yanında staj yapıyor."

- "Bizim böyle bir imkanımız olmadı"

Şentürk, uygulamanın ildeki her öğrenci için bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Ben kaymakamlık sınavını kazandıktan sonra bir kaymakam tanıyabildim. Bizim böyle bir imkanımız olmadı. Mesleği yaparken mesleği tanıma şansımız oldu. Biz burada çocuklarımıza ortaokul-lise yıllarında bu fırsatı sunarak gözlemlemelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Projenin, öğrencilerin gelecek planlaması yapmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Şentürk, "Öğrencilerimiz, meslek kariyeri anlamında da bu gözlemleriyle tercih yapacaktır, uygulamanın böyle bir katkısı da olacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Şentürk, proje ile ildeki tüm öğrencilere ulaşmak istediklerini, bu heyecanı tüm öğrencilerin yaşaması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

- "Bu yaşadığım paha biçilemeyen bir mutluluk"

Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Selcan Deniz de bir günlüğüne vali olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Bugün valilik mesleğinin ne olduğunu çok yakından gördüm. Bu bana gurur ve onur verdi. Bu mesleğin ne kadar prestijli bir meslek olduğunu gördüm, aynı zamanda görevin ne kadar ağır olduğunu gördüm. Burada atılan bir imza şehrin kaderini belirliyor, sanıldığının aksine zor ve yükümlülüğü fazla olan bir iş." değerlendirmesinde bulundu.

Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Sena Nergis Yiler de gün boyu dikkatle yapılan çalışmaları incelediğini anlattı.

Her kurumun farklı zorlukları olduğunu kaydeden Yiler, "Bu makama oturmak ve vali beyle birlikte kurum ziyaretleri yapmak, 18 yaşındaki bir genç olarak beni çok mutlu etti, harika bir deneyimdi. Normalde, sadece valiliğin önünden geçen bir vatandaşken, bugün burada devletimin kapılarının bana açılması, bana burada kendimi ifade edebilme şansı verilmesi paha biçilemeyen bir mutluluk." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA