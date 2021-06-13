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  3. Lise öğrencilerine pandemi düzenlemesi: Sınıfta kalma kaldırıldı! Başarı puanı 50'nin altında olan öğrenciler, sınıf tekrarı yapmayacak!

Lise öğrencilerine pandemi düzenlemesi: Sınıfta kalma kaldırıldı! Başarı puanı 50'nin altında olan öğrenciler, sınıf tekrarı yapmayacak!

Lise öğrencilerinin sınıf geçme ve karne notu kararlarına ilişkin yapılan düzenlemede, devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı kaldırıldı. Ayrıca öğrencilerin, yıl sonu başarı puanının 50'nin altında olması halinde de sınıfta kalmayacağı belirtildi.

Lise öğrencilerine pandemi düzenlemesi: Sınıfta kalma kaldırıldı! Başarı puanı 50'nin altında olan öğrenciler, sınıf tekrarı yapmayacak!

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince yapılan düzenlemede, bu yıl uzaktan eğitim alan lise öğrencilerine destek olmak amacıyla sınıf tekrarının kaldırıldığı belirtildi. Bşarı puanı düşük olan öğrencilerin yanı sıra devamsızlığı sınırı aşan lise öğrencileri de bir üst sınıfa geçebilecek.

SORUMLU OLARAK ÜST SINIFA GEÇECEKLER

Yıl sonu başarı puanı 50 altında olan öğrenciler, sınıf tekrarı yapmak yerine başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecekler. Lise öğrencileri, devamsızlık nedeniyle de sınıf tekrarı yapmayacak. Baraj derslerden kalanlar ile yıl sonu puanı 50'nın altındakiler de sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

Lise öğrencilerine pandemi düzenlemesi: Sınıfta kalma kaldırıldı! Başarı notunu 50'nin altında olan öğrenciler, sınıf tekrarı yapmayacak!

HİÇ NOTU OLMAYANLARIN İKİNCİ DÖNEM SINAVINA GİRMELERİ İSTENECEK

Milli Eğitim Bakanlığının, uzaktan eğitim sürecini değerlendirerek yaptığı yeni lise düzenlemesinde, karneler sadece birinci dönem veya her iki döneme ait puanlara göre düzenlenecek. Her iki döneme ait hiç yazılı sınav ya da performans, proje notu olmayanların velileri aranarak, ikinci dönem sınavlarına girmeleri istenecek.

Lise öğrencilerine pandemi düzenlemesi: Sınıfta kalma kaldırıldı! Başarı notunu 50'nin altında olan öğrenciler, sınıf tekrarı yapmayacak!

12. SINIFLARIN DİPLOMALARI NASIL OLACAK?

Sınava girmeyenler tüm derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Yıl sonu başarı puanı 50'nin altında olan hazırlık öğrencileri de sorumlu olarak 9. sınıfa geçebilecek. Yazıya göre, 12. sınıfların diplomaları, uzaktan eğitimin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak düzenlecek.

Lise öğrencilerine pandemi düzenlemesi: Sınıfta kalma kaldırıldı! Başarı notunu 50'nin altında olan öğrenciler, sınıf tekrarı yapmayacak!

Başarısız dersi olanlar 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk sınavlarına girecek. Mesleki ve teknik liselerde okuyan 12. sınıf öğrencileri de yapamadıkları veya eksik yaptıkları zorunlu stajlarından muaf tutuldu.

Lise öğrencilerine pandemi düzenlemesi: Sınıfta kalma kaldırıldı! Başarı notunu 50'nin altında olan öğrenciler, sınıf tekrarı yapmayacak!

Salgın nedeniyle karne ve başarı belgeleri dijital ortamda verilecek. Basılı halini isteyenlerin okul müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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