Lise öğrencilerine yardımcı kitap desteği

Osmangazi Belediyesi, lise öğrencilerine üniversite sınavına hazırlık sürecinde yardımcı kaynak olacak 12 parçadan oluşan kitap seti hediye etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Lise öğrencilerine yardımcı kitap desteği

Osmangazi Belediyesi, lise öğrencilerine üniversite sınavına hazırlık sürecinde yardımcı kaynak olacak 12 parçadan oluşan kitap seti hediye etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleceğin teminatı gençlerin eğitimi konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Bugüne kadar eğitime ve öğrencilere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencilerine ücretsiz eğitim desteği veriyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününden itibaren her gün ziyaret ettiği okullarda, öğrencilere tüm derslerin yer aldığı kitap seti hediye ediyor.

TYT ve AYT Ders Bitirme Kampı formatında hazırlanan kitap setlerini Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi'nde öğrencilere dağıtan Başkan Dündar, "Destek bizden, başarı sizden" mesajı verdi. Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ile birlikte öğrenci ve öğretmenler ile bir araya gelen Başkan Dündar, lise öğrencilerinin geleceğini şekillendirecek sınavlar öncesinde katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Dündar, "Ülkemizin yarınları olan gençlerimize, eğitimleri süresince katkı sağlamayı görev kabul ediyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin yanında olacağız, her türlü desteği vereceğiz. Öğrencilerimize ne kadar iyi şartlar sunarsak, başarıları da o kadar büyük olur. Tüm öğrencilerimize rabbimden zihin açıklığı diliyorum" dedi.

Sınıflarda ziyaret ettiği lise öğrencileriyle mesleki tercihleriyle ilgili sohbet eden Başkan Dündar, "Özellikle lise son sınıfta okuyan öğrencilerimiz, üniversitede seçecekleri bölümleri yavaş yavaş şekillendiriyor. Mesleklerine şimdiden karar verme aşamasındalar. Her mesleğin ayrı bir önemi ve güzelliği var ama kendinizi mutlu hissedeceğiniz mesleği yapın. Yaptığınız işin hakkını verin ve başarıyla icra edin. Hayallerinizi gerçekleştirmeye artık çok yakınsınız. Hedeflerinize ulaşabilmek için şimdi çok çalışın. Biz, sizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Lise öğrencilerine yardımcı kitap desteği

Lise öğrencilerine yardımcı kitap desteği

Lise öğrencilerine yardımcı kitap desteği

Lise öğrencilerine yardımcı kitap desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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