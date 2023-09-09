Lise öğrencilerinin geliştirdiği proje sayesinde çiftçiler israfın önüne geçecek

Lise öğrencilerin geliştirdiği Solares projesi sayesinde çiftçiler tarla ve seralarındaki durumu telefonundan takip edecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Lise öğrencilerinin geliştirdiği proje sayesinde çiftçiler israfın önüne geçecek

Lise öğrencilerin geliştirdiği Solares projesi sayesinde çiftçiler tarla ve seralarındaki durumu telefonundan takip edecek. İsrafın önüne geçmek için geliştirilen Solares ile çiftçiler su, elektrik ve yakıttan tasarruf edecek.

Bursa'da gerçekleştirilen 15. Uluslararası Robot Yarışması'nda Türkiye'nin birçok lisesinden öğrencilerin projeleri sergilendi. Yarışma için Çorum'dan Bursa'ya gelen Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Eren Kayabaşı(17) ve Furkan Eren Selbes(17) Solares ismini verdikleri projeyle tarımda israfın önüne geçmeyi hedefliyor. Çiftçilerin sulama suyu, yakıt ve elektrik tasarrufu yapmasını sağlayacak projede sera veya tarla içerisindeki bitkiler anlık olarak takip ediliyor. Telefon uygulaması ile anlık olarak ürünlerini takip eden üreticiler tarla ve seralarındaki bitkilerinin nem ve sıcaklık gibi pek çok değeri saniyeler içerisinde öğrenebiliyor. Ayrıca damla sulama sayesinde bitkiler ihtiyacı kadar su alarak israfın önüne geçiliyor.

"İsrafı en aza indirmek için bu projeyi geliştirdik"

Projeyi anlatan lise öğrencisi Eren Kayabaşı, "Projenin ismi "Solares'. İsmi solar paneli ve sera birleşiminden geliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyoruz ve israfı daha aza indirmek için bu projeyi geliştirdik. Çiftçilerimiz evinden tarlalarına gitmeleri için bir enerji sarf etmeleri gerekiyor. Bu enerjiyi en aza indirmek için uzaktan kontrol yaptık. Burada oluşturduğumuz mini serada değerleri uzaktan izleyebiliyoruz. Seramızda botanik bitkilerinden olan kaktüs ve bir adet çiçek kullandık. Kaktüs normal bir çiçeğe göre daha az su ister. Kaktüs ve çiçeğe ayrı bir sulama sistemi yaptık. Kaktüsü ayrı ölçebiliyoruz ve iki ayrı su pompamız var, bu su pompalarından da sulama işlemi sağlayabiliyor. Su haznemizin içerisinde bir adet su sensörümüz var. Bu sensör sayesinde su seviyesi belirli bir miktarın altına düştüğü an bize alarm vermesini sağladık. Alarmın yanı sıra telefonumuza da bildirim geliyor. Bu şekilde de su tankımıza su eklemesi yapabiliyoruz. Güneş ışınlarının az olduğu ortamlarda bitkilerin fotosentezi sağlayabilmesi için biz seramızda ultraviyole ışık kullandık. Ultraviyole ışıklar güneş kadar olmasa da fotosenteze destek sağlayabiliyor. Telefonumuzdaki uygulamada çiçeklerin değerlerini ve nemlerini ayrı ayrı bize gösterebiliyor" şeklinde konuştu.

Lise öğrencilerinin geliştirdiği proje sayesinde çiftçiler israfın önüne geçecek

Lise öğrencilerinin geliştirdiği proje sayesinde çiftçiler israfın önüne geçecek

Lise öğrencilerinin geliştirdiği proje sayesinde çiftçiler israfın önüne geçecek

Lise öğrencilerinin geliştirdiği proje sayesinde çiftçiler israfın önüne geçecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Huawei'den muhteşem geri dönüş: 5G’li Mate 60 Pro tüm satış beklentilerinin üzerine çıktı!
Huawei'den muhteşem geri dönüş: 5G’li Mate 60 Pro tüm satış beklentilerinin üzerine çıktı!
SUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldi
SUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldi
Togg'un bin 391'inci talihlisi Yerköylü çiftçi Mikail Karabulut oldu "Çok güzel araç yapmışlar, yapan mühendislerin eline koluna sağlık”
Togg'un bin 391'inci talihlisi Yerköylü çiftçi Mikail Karabulut oldu "Çok güzel araç yapmışlar, yapan mühendislerin eline koluna sağlık”
Geleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleği
Geleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleği
Son Haberler
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Erzurum’da Orta Vadeli Programı eleştirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Erzurum’da Orta Vadeli Programı eleştirdi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
Bu araçları kullananlar dikkat! Bomba gibi patlayabilir!
Bu araçları kullananlar dikkat! Bomba gibi patlayabilir!
Yıldırım’da robotlar yarışıyor: 19 ülkeden yüzlerce katılımcı
Yıldırım’da robotlar yarışıyor: 19 ülkeden yüzlerce katılımcı
CHP'li vekiller gidip yerinde görmüştü! Yerli milli gururumuz Togg rekora koşuyor! Yeni rakamlar açıklandı
CHP'li vekiller gidip yerinde görmüştü! Yerli milli gururumuz Togg rekora koşuyor! Yeni rakamlar açıklandı
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!
Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!
iPhone 15 Türkiye fiyatları sızdırıldı: Beklenenden daha uygun fiyatlı!
iPhone 15 Türkiye fiyatları sızdırıldı: Beklenenden daha uygun fiyatlı!
Başkan Erdoğan açıkladı! Ankara'da düzenlenen Teknofest festivaline rekor katılım
Başkan Erdoğan açıkladı! Ankara'da düzenlenen Teknofest festivaline rekor katılım
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!