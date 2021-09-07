Lise öğrencisi 17 yaşındaki Görkem PCR cihazı üretti, üniversite onayından geçti

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne başvuran Akandere’nin cihazı işlenmiş numuneler üzerinde test edildi. Karşılaştırılmalı testlerde çıkan sonuçlarda lise öğrencisinin 2 bin liraya ürettiği cihazın doğru sonuçlar verdiği görüldü. İki cihaz karşılaştırıldığında aynı sonuçların ortaya çıkması üzerine Akandere, cihazının testi yarım saat erken bitirdiğini ve sıcaklık kontrol hassasiyetinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Ailesinin desteğiyle evinde bir odaya atölye kuran Akandere, evdeki 3D yazıcı ile kendi tasarladığı parçaları bir araya getirerek 2 bin liraya PCR cihazı üretti. Yaptığı testlerin doğruluğu için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne başvuruda bulundu. Üniversite’de 2 akademisyen daha önce test sonucu alınmış numuneler üzerinden PCR cihazını test etti.





Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanlığı'nca hazırlanan raporda, öğretim üyeleri Prof. Dr. Aynur Gülcan ve Doç. Dr. Raziye Akçılar gözetiminde yapılan karşılaştırmalı değerlendirme sonucunda cihazın çalıştığı ve doğru sonuçlar verdiği belirtilmiştir.

'CİHAZIN TÜM PARÇALARI BENİM ÜRETİMİM’

PCR cihazının Türkçe arayüze sahip olduğunu belirten Akandere, piyasadaki emsallerinden çok daha uygun fiyatlara mal ettiğini belirtti. Piyasadaki cihazların en az 60 bin lira olduğunu ve yurtdışından temin edilebildiğini, kendi cihazının ise 2 bin liralık bir parça listesi ile üretildiğini söyledi. TÜBİTAK 2204 yarışması için ilk prototipini üreten Akandere, sonrasında cihazın mükemmelliğe ulaşması için çalıştı. İçeriğinin tamamını kendi tasarlayarak ve üreterek cihazı bugünkü haline getirdi. Akandere cihazın dış kasasını da kendi tasarladı ve yazılımı, donanımı ve tasarımı ona ait.



Cihazın Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda yapılan testlerinde diğer cihaza göre işlemi yarım saat erken bitirdi ve sıcaklık kontrol hassasiyeti daha yüksek çıktı. Akanay cihazın Türkiye’de üretilmesini ve cihazın üretimiyle ilgili yapılacak her türlü desteğe açık olduğunu belirtti.

