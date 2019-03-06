Lise öğrencisi Gözde'nin acı sonu

Olay, 3 Mart günü saat 22.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Fikriye- Erdal K. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gözde K., arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bitlenen saçlarını benzinle yıkamak için banyoya girdi. Gözde K., banyo kazanını yakmakta kullandıkları benzinden bir miktar saçlarını döktü.

SOBAYA DEĞİNCE ALEVLER İÇİNDE KALDI

Ancak bu sırada saçları sobayla temas edince, Gözde K., alevler içinde kaldı. Çığlık seslerin duyan Erdal K., banyonun kapısını kırarak içeri girdi. Kızını havluya sararak güçlükle alevleri söndüren Erdal K., sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ambulansla Gözde K., hastaneye kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Genç kız, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı

KIZINI KURTARIRKEN ELLERİ YANDI

Kızını kurtarmak isterken ellerinden yaralanan ve aynı hastanede tedavisi süren Erdal K., kabus dolu anları şöyle anlattı:

"Kızımın saçında bitler oluşmuş. Okuldaki arkadaşları da bunun çözümünün saçlarını benzinle yıkamak olduğunu söylemiş. Banyo kazanını yakmakta kullandığımız benzinden bir miktar saçına dökmüş. Bu sırada eğilirken, saçları sobada alev almış. Kızımın çığlıkları üzerine banyoya koştuk. Kapıyı kilitlediği için kendisi çıkmayı başaramamış. Kapıyı kırıp içeriye girdim. Kızım alev almıştı. Havluya sarıp söndürdüm. Hemen 112'yi aradık ve hastaneye kaldırdık. Kanaması var, ameliyat oldu. Sürekli pansuman yapılıyor. Allahım yavrumuzu bize bağışlasın. Ben ailemin geçimini düğünlerde zurna çalarak sağlıyorum. Kızımın bu hale gelmesinin tek nedeni maddi imkansızlık."

GÖZDE İÇİN YARDIM KAMPANYASI

Bu arada, ailesinin maddi durumu iyi olmayan Gözde K. için sosyal medyada Gönüllü Gençler Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldı

BİT NEDEN OLUR?

Bitlenmek utanılacak bir şey olarak düşünülür. Fakat bu saklanacak, üzüntü duyulacak bir durum değildir. Bitlenmemek için temiz olmak yeterli değildir, çünkü bit temiz saça da gelir. Bitin bulaşması için tek koşul bit bulaşmış bir kişiyle temas etmektir. Zıplayan ya da uçabilen bir canlı olmadığı için ortak kullanılan eşyalar, yakın temas bitin bulaşmasına sebep olur. Okula giden çocuklarda temas ve ortak eşya kullanımı çok, temizlik bilinci ve dikkat daha az olduğu için koşullar bitin bulaşmasına müsaittir.

Saç bitinin ilk belirtisi kafanın belirli bir bölgesinin yoğun şekilde kaşınmasıdır. Kaşıntı sonucu deride yaralar ve kızarıklıklar meydana gelir. Bit tespit edildikten sonra hemen tedavisi ve temizliği yapılmadığı takdirde yakın temas içinde bulunulan diğer kişilere hızlı bir şekilde bulaşır ve kurtulması zorlaşır. Peki en hızlı ve kolay şekilde sirke ve bit nasıl temizlenir?

BİT VE SİRKE TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bitin bulaşma ihtimali olan aile bireyleri ya da yakınlarında belirtilerin olması durumunda onlar da aynı tedavi ve temizlik yöntemlerini uygulamalılar.

Bit temizliğinde kullanılan tarak, toka ya atılmalı ya da bit şampuanı ile iyice temizlenmelidir.

Kullanılan giysi, çarşaf vb. sirkeli suda bekletilmeli ardından yüksek ısıda yıkanmalıdır. Yıkanması mümkün olmayan eşyalar ise bir torbaya koyulup ağzı sıkıca bağlanmalıdır ve 3-4 hafta kapalı şekilde bekletilmelidir. Bu yöntemle bitler ölür.

BİT TEDAVİSİ VE SİRKE TEMİZLİĞİNDE YAPILMASI GEREKENLER

İlk olarak saç bitinin tespit edilmesi gerekir. Daha sonra eczanelerden uygun bir bit ilacı temin etmelisiniz.

Bit ilacını prospektüsüne uygun şekilde kullanmadığınız takdirde bitlerin yeniden oluşmasını engelleyemezsiniz.

Bit ilacını kullanmadan önce saçı mutlaka yağdan ve kirden temizleyin ve yağlanmaya sebep olabilecek krem gibi ürünler kullanmayın. Saç tamamen kurutulduktan sonra bit ilacını uygulayın.

Bit ilacıyla saç yıkandıktan sonra bitlerden kurtulursunuz fakat sirkelerden (bit yumurtaları) kurtulmuş olmazsınız. Bit ilacını kullandıktan sonra saçlarınızı 1/1 oranında elma veya üzüm sirkeli su ile durulayın. Bu şekilde sirkelerin (bit yumurtası) çözülmesini sağlarsınız. Ardından saçınızı tutamlara ayırarak sık dişli bir tarak ya da bit tarağı ile saçınızı özenle tarayın. Sirkeleri tamamen ayıklayana kadar taramaya devam edin. Bu aşamada size yardım edebilecek birisi varsa işiniz daha kolay. Çünkü saçınızın ense ve arka bölümlerine ulaşmanız zor olabilir.

Tedavi ve temizlemenin kalıcı olması için 1 hafta-10 gün sonra aynı işlemleri tekrarlamalısınız.

Bit ve sirke temizliğinde zeytinyağı da etkili bir çözümdür.

Saçlarınızı zeytinyağı ile ovun. Daha sonra streç film ile sarın ve bir gece bekletin. Ardından şampuan ile yıkayın ve sirkeli su ile durulayın.

Bit sadece saçlarda görülmez. Sakal, bıyık ve koltuk altı tüyleri de kontrol edilmelidir. Bit görüldüğü takdirde tedavisi ve temizliği en kısa sürede yapılmalıdır.

DOĞAL YOLLARLA EVDE BİTTEN NASIL KURTULUNUR?

Eski reçeteler çok etkilidirler ve çocuklarınızdan ve kendinizden birkaç günde o dayanılmaz bitleri uzaklaştırırlar. Bunlar bitlerden kurtulmak konusundaki yardımıyla bilinen en doğal ilaçlardır:

Okaliptüs yaprağı çayı: Bunu aktarlarda hazırlanmış olarak bulabilir veya kendiniz bir avuç okaliptüs yaprağıyla evde hazırlayabilirsiniz, üstelik harika aroması burun deliklerini de açar. İki fincan suyu kaynatın, yaprakları içine atıp birkaç dakika ılıyana veya soğuyana dek bekletin. İdeal ısıya geldiğinde, bitlerin yaşadığı ve yumurtalarını bıraktığı saç kökleri ve kafa derisine nazikçe masaj yapın. Yıkayabilir veya bu şekilde bırakabilirsiniz.

Biberiye çayı: Bitleri uzaklaştırmada çok etkilidir. Okaliptüs çayı ile aynı şekilde hazırlayın ve uygulayın.

Lavanta esansı: bitlerden etkilenmiş kafaya doğrudan uygulayın ve arkasından durulayın. Gıda marketlerinde bulabilirsiniz. İhtiyacınız olan birkaç damladır, size uzun süre yetecektir. Ancak dikkat edin, satılan yağların hepsi kaliteli olmayabilir, saf lavanta yağı olmalıdır. Köklere uygulayın ve kafa derisine masaj yapın. Eldiven kullanmayı unutmayın.

Elma sirkesi: bazıları, bitin saça yapışmasını önlemek için en iyi tedavinin bu olduğunu söyler, çünkü içeriği bu böcekleri öldürmede ve çocuklarınızdan uzak tutmada agresif davranır. Sirkeleri uzaklaştırmada çok etkilidir çünkü tek tek çıkarmaya veya tarakla taramaya gerek kalmadan saçtan ayrılmalarını sağlar. Banyo yaptıktan sonra üçte iki ölçek sıcak veya ılık su, üçte bir ölçek elma sirkesi ile bir karışım hazırlayın ve saçınıza sürün. İsterseniz kuru saça da sprey şeklinde uygulayabilirsiniz, örneğin okula gitmeden önce. Bu ilacın tek sorunu kötü kokusudur, çocuklarınızın “salata kafa” gibi görünmesine neden olur.

Aromatik yağlar: bunların çoğu bit ve sirkeleri yok eder. En etkili olanlarından bazıları hindistan cevizi, yasemin, ıtır çiçeği ve anasondur. Bulması çok kolaydır ve tek yapmanız gereken kafa derisine birkaç damla yağ dökmektir. Bu, parazite karşı elma sirkesi bakımını tamamlamak için harika olur. Bir diğer iyi tarafı, saçınızı daha parlak ve sağlıklı yaparlar.

Mayonez: bu tedavi de daha önceki tüm tedaviler gibi yetişkinler tarafından bitlerden kurtulmak için sorunsuzca kullanılabilir. Bir veya daha fazla yemek kaşığı mayonezi saçınızı yıkamadan, kuruyken uygulayın.

Tüm kafa derisini ve saç köklerini kapladığınızdan emin olun. Yağlı, ağır dokusu sayesinde bitler birkaç dakika içinde “boğulacaklardır”. Etkisini arttırmak için, bir duş başlığı ile başınızı örtün ve en az 8 saat boyunca bekletin. Bunu gece yatmadan ya da örneğin dışarı çıkmanız gerekmeyen bir pazar günü uygulayabilirsiniz. Süre dolduğunda başlığı çıkartın ve başınızı dayanabildiğiniz kadar sıcak bir suyla yıkayın. Saçınızı tutamlara ayırın ve dar dişli bir tarakla güzelce ayıklayıp tarayn. Saçlarınızı yolmamak için bunu son derece yumuşak bir şekilde yapın. Bu tedaviyi tekrarlamadan önce 7-10 gün bekleyin.