Lise, ön lisans, lisans mezunları bu iş size göre! Türk-Alman Üniversitesi'ne yüksek maaşlı personel alınacak!

İş arayanlara Türk-Alman Üniversitesinden çalışma imkanı sunuldu. Alımlar için adaylar 20 Mart 2023 tarihlerine kadar başvuruda bulunabilir. Lise, önlisans ve lisans mezunları olmak üzere farklı kadrolar üzerinden alımlar başladı.

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Lise, ön lisans, lisans mezunları bu iş size göre! Türk-Alman Üniversitesi'ne yüksek maaşlı personel alınacak!

Türk-Alman üniversitesinden 9 farklı kadro üzerinden alımların başladığı bilgisi verilirken vatandaşlar kadroların şartlarını araştırmaya başladı. www.pdb.tau.edu.tr adresi üzerinden alımlara ilişkin detaylar bulunurken başvuru formu ve istenen belgeler ise site üzerinde yer almaktadır. 20 Mart 2023 tarihine kadar devam eden başvurular için gerekli şartlar tüm detaylarıyla haberimizde.

Türk alman üniversitesi iş alımı

Üniversite iş alımı

Türk alman üniversitesi

BAŞVURU KOŞULLARI

-657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48.maddesinde gerekli şartlara uygunluk

-Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

-SGK üzerinden emeklilik ya da herhangi bir aylık almıyor olmak

-Erkek adayların askerlik engelinin bulunmaması

-Son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı harekette bulunmamak

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