Lise, ön lisans, lisans mezunları bu iş size göre! Türk-Alman Üniversitesi'ne yüksek maaşlı personel alınacak!

Türk-Alman üniversitesinden 9 farklı kadro üzerinden alımların başladığı bilgisi verilirken vatandaşlar kadroların şartlarını araştırmaya başladı. www.pdb.tau.edu.tr adresi üzerinden alımlara ilişkin detaylar bulunurken başvuru formu ve istenen belgeler ise site üzerinde yer almaktadır. 20 Mart 2023 tarihine kadar devam eden başvurular için gerekli şartlar tüm detaylarıyla haberimizde.













BAŞVURU KOŞULLARI

-657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48.maddesinde gerekli şartlara uygunluk

-Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

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-SGK üzerinden emeklilik ya da herhangi bir aylık almıyor olmak

-Erkek adayların askerlik engelinin bulunmaması

-Son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı harekette bulunmamak