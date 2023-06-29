Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! Kamu kurumalrına 780 memur alınacak: Başvuru tarihleri açıklandı

Kamuya yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor ve Temmuz ayı itibariyle, farklı kadrolarda ve niteliklerde olmak üzere toplam 780 kişilik boş kadro için memur alımı ve personel alımı gerçekleştirilecek. Bu ilanlar, adaylar için büyük önem taşıyor çünkü yeni atamaların yapılacağı Temmuz ayı ilanları, iş arayanlara yeni fırsatlar sunuyor. İşin Olsa ekibi olarak, bu haberimizde ilanların detaylarını aktaracak ve Temmuz ayı ilan listesini sürekli olarak güncelleyeceğiz.



BAŞVRULAR 6 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK





Temmuz ayı itibariyle kamuya yapılacak olan 780 kişilik boş kadro için ilanlar, çeşitli kamu kurumları, bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler tarafından yayımlanacak. Adaylar, belirli şartları sağladıkları takdirde başvurularını yapabilecekler.

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Özellikle dikkat çeken bir detay ise Temmuz ayı içinde gerçekleştirilecek olan memur personel alımlarının mülakatsız yapılacak olması. Adaylar, uzun süredir bekledikleri mülakatsız memur personel alımlarına nihayet kavuşacaklar. Bu durumda, adayların KPSS'den aldıkları puanlar esas alınarak en yüksek puana sahip olan adaylar belirlenecek.

Ayrıca, KPSS 2023/1 tercih kılavuzu da Temmuz ayı içerisinde yayımlanacak. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre, 6 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanacak olan kılavuzda, birçok memur personel alımı yapılacak ve adaylar KPSS puanlarına göre atanacaklar. Bu süreçte adaylar, herhangi bir mülakata tabi tutulmadan KPSS puanlarıyla atanma imkanı elde edecekler.

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KPSS 2023/1 kılavuzuna başvurular da 6 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve en geç 13 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Adaylardan genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunlarının görev yapmalarına engel teşkil etmemesi, olumlu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarına sahip olma, suç hükümlülüğü bulunmama, 18 yaşını tamamlama gibi şartlar aranacak.

KPSS şartı ise bazı ilanlar için geçerli olacak. İşkur kamu işçi alımlarında ve bazı bakanlıkların memur alımlarında KPSS şartı aranmayacak.

KPSS puanı alınacak olan memur adaylarından ise "2021 veya 2022 yıllarında yapılan KPSS'den lise için P94, ön lisans için P93 ve lisans için P3 puan türünden en az 50, 60 veya 70 puan almış olma" şartı aranacak.

Bu yeni ilanlar, iş arayanlar için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Kamuda çalışmak isteyen adaylar, ilanlara uygun nitelikleri sağladıkları takdirde başvurularını yapabilir ve yeni bir kariyer yolunda adım atma şansı elde edebilirler. Temmuz ayı, memur alımları ve atamaları açısından önemli bir dönem olacak ve adaylar için birçok yeni iş imkanı sunacak.