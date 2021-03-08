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Lise sınavları başladı mı? Lise sınavları test mi klasik mi 2021?

Koronavirüs salgını nedeniyle lise birinci dönem sınavları tamamlanamamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte lise sınavlarının da yüz yüze okullarda yapılacağını duyurmuştu. Peki Lise sınavları başladı mı? Lise sınavları test mi klasik mi 2021? İşte detaylar...

Lise sınavları başladı mı? Lise sınavları test mi klasik mi 2021?

Lise sınavları başladı mı? Lise sınavları test mi klasik mi 2021? Milyonlarca lise öğrencisi salgın nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesiyle sınavlarını bitirememişti. Mart ayında normalleşme sürecine girilmesiyle okullar açıldı ve birinci lise sınavlarının en az bir tanesinin okullarda yüz yüze yapılacağı bildirilmişti. 

LİSE SINAVLARI BAŞLADI MI?

Birinci dönem karneleri sınavların tamamlanamaması nedeniyle verilememişti. MEB lise sınavlarını 8 Mart itibariyle başlattı. Öğrenciler sınavlarını 3 hafta içerisinde tamamlayacak ve 1. dönem alamadıkları karnelerini alacak.

Lise sınavları başladı mı? Lise sınavları test mi klasik mi 2021?

LİSE SINAVLARI TEST Mİ KLASİK Mİ?

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmeyecek.

Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilecek. Okullarda yönetmelik çerçevesinde, pandemi riski dikkate alınarak, seyreltilmiş sınıflarda sınavlar düzenlenecek.

Lise sınavları başladı mı? Lise sınavları test mi klasik mi 2021?

SINAV KONULARI NELER OLACAK?

MEB'e bağlı ortaöğretim kurumlarında yüz yüze sınavlar 8 Mart'ta başladı. Kapsamı 1 Kasım 2020’ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak sınavların, 3 haftayı geçmeyecek şekilde yapılması planlanıyor. İlk dönem derslerini kapsayan sınavlar sonucunda alınan notlar, birinci dönem için geçerli olacak.

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